Для борьбы с распространением COVID-19 Франция закрывает границы со странами, не входящими в ЕС, - премьер Кастекс
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В дополнение к мерам комендантского часа, которые произвели реальный, но недостаточный эффект, мы решили немедленно ввести следующие дополнительные меры. Любой въезд во Францию и любой выезд с нашей территории как из страны, так и в страну, не входящую в Европейский союз, будет запрещен за исключением очень настоятельных причин", - заявил глава французского правительства.
Он выступил после заседания Совета обороны, обсуждавшего состояние в стране пандемического кризиса во Франции.
Объявленный запрет, продолжил Кастекс, вступит в силу с 00:00 воскресенья.
"Любые въезды во Францию из страны ЕС будут обусловлены предъявлением теста ПЦР, за исключением трансграничных работников", - добавил премьер-министр.
Кастекс объяснил, что, хотя во Франции ситуация выглядит лучше, чем в ряде соседних стран, "она тем не менее тревожная". "Около 27 тыс. наших соотечественников госпитализированы по причине COVID-19. Более 3 тыс. человек находятся в реанимации. Распространение вариантов, называемых "английским" и "южноафриканским", грозят сильным риском усиления эпидемии", - сообщил Кастекс.
Французский премьер предупредил, что "ближайшие дни будут определяющими" в том, что касается принятия возможных дополнительных мер.
Кроме того, Кастекс объявил, что "непродовольственные торговые центры площадью свыше 20 тыс. кв. м закрываются с воскресенья как места опасного в санитарном плане скопления людей". Премьер также напомнил о важности соблюдения уже действующих превентивных мер - правил личной гигиены, социального дистанцирования и ношения масок.