Победивший на выборах ректора НАУ "экс-регионал" и кум Табачника Луцкий не может занять эту должность, поскольку попадает под люстрацию, - НАПК
Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
После того, как в первом туре выборов ректора Национального авиационного университета, который состоялся 28 января, победил доктор технических наук, профессор Максим Луцкий, представитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Сергей Петухов 29 января написал, что Луцкий подпадает под закон о люстрации, поэтому не может занимать должность ректора.
Петухов выложил ответ Министерства юстиции Украины, в котором отмечено, что Луцкий до 2014 года был главой Соломенской райгосадминистрации Киева и не был уволен по собственному желанию.
"Это отвечает критерию осуществления очищения власти", – отметила в ответе заместитель министра по вопросам евроинтеграции Валерия Коломиец.