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Трампа при рассмотрении вопроса об импичменте будут защищать 5 адвокатов, - СМИ

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Трампа при рассмотрении вопроса об импичменте будут защищать 5 адвокатов, - СМИ
Глава Белого дома Дональд Трамп собрал команду из пяти влиятельных юристов, которые согласились защищать его во время судебного рассмотрения дела об импичменте в Сенате США.

Об этом сообщает телеканал CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Примерно за десять дней до начала второго судебного процесса по импичменту бывший президент Дональд Трамп привлек еще трех адвокатов по уголовным делам, увеличив количество своей команды до пяти адвокатов", - отмечается в сообщении.

Защиту Трампа возглавляет известный в Южной Каролине адвокат Батч Бауэрс. В команду также вошли юристы Дебора Барбьери, Джонни Гассер, Грег Харрис и Джошуа Говард, которые работают в штатах Южная и Северная Каролина.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сенат США отказался признать импичмент Трампа неконституционным

Напомним, Палата представителей Конгресса США в понедельник официально передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампа. Бывшего президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу при захвате протестующими Капитолия. Ожидается, что судебное разбирательство начнется после 8 февраля.

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Топ комментарии

  • Bastian - Bastian
    Додик кинет на деньги и этих пятерых так, как он кинул макарони-джулиани Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4735
  • НБ
    А ну ка дай ссылочку пожилому эротоману? Не? Тогда сливайся.
  • Панас Стець
    Чи допоможуть 5 адвокатів рижому "чубатіку" після атаки на Капітолій і дурних смертей невинних людей? я сумніваюсь.
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