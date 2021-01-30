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С 1 февраля Кабмин обнародует информацию о поставках вакцины от коронавируса от новых производителей, - Степанов

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С 1 февраля Кабмин обнародует информацию о поставках вакцины от коронавируса от новых производителей, - Степанов
Правительство с понедельника расскажет о новых договоренностях о поставках вакцины от коронавируса. Такие договоренности были достигнуты еще осенью 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" сказал министр здравохранения Украины Максим Степанов.

Он уточнил, что пока не может назвать, с кем именно подписаны контракты.

"Мы изначально говорили о том, что мы вакцинацию начинаем в феврале 2021 года. Мы исходили из тех договоренностей и того понимания процесса договоренностей, который у нас существовал в сентябре-октябре месяце. Когда мы в состоянии получить вакцину... Исходя из тех договоренностей, я думаю, что уже в понедельник-вторник вы увидите новые контракты, которые мы подписали, я просто не могу сейчас назвать", - сказал министр.

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Топ комментарии

  • Юрий Аверьянов
    Мечта фарм-аферистов посадить на иглу все человечество навсегда. Только одна серьезная беда уже обнаружилась при вакцинации переболевших лиц: введение вакцины в значительном количестве случаев приводит к тяжелым и фатальным исходам поскольку ведущим в патогенезе ковид-инфекции является аутоиммунный фактор и происходят реакции по типу анафилаксии. Десятки компаний-призводителей этого фуфла сошлись в схватке втюхать побольше своего, пока афера не раскрылась как с "чудодейственным" ремдесивироом или актемрой. Поначалу идиоты в погоне за этой мачмалой выкладывали по 3 тысячи зелени за 1 курс, сегодня ищут лохов чтобы хоть за 300 втюхать
  • Топ Ган
    С 1 февраля Кабмин обнародует информацию о поставках вакцины от коронавируса от новых производителей, - Степанов - Цензор.НЕТ 4565 С 1 февраля Кабмин обнародует информацию о поставках вакцины от коронавируса от новых производителей, - Степанов - Цензор.НЕТ 7180
  • Степан Иванов 8d06009e
    Простите, а у нас были ранее поставки от старых производителей?!
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