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Проведение референдума будет стоить как предвыборная кампания, около 2 млрд грн, - Стефанчук

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Проведение референдума будет стоить как предвыборная кампания, около 2 млрд грн, - Стефанчук
Стоимость проведения референдума в Украине будет равно стоимости одной предвыборной кампании. Это около 2 млрд гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

Он подчеркивает, что важно, чтобы в вопросе проведения референдума не было злоупотреблений.

"Только наиболее важные вопросы, которые составляют интерес нашей нации, которые составляют интерес государства, должны выноситься на всеукраинский референдум. Кроме этого, я хочу напомнить, что это не бесплатная игра. Стоимость проведения референдума, по разным подсчетам, это как стоимость предвыборной кампании, которая проходит в Украине. Это 2 млрд гривен. Нам надо думать, стоит ли тратить их на хайповые вопросы, или же надо задавать вопросы, которые решают будущее страны", - сказал Стефанчук.

Ранее сообщалось, что первый референдум может состояться уже в 2021 году.

Напомним, во вторник, 26 января, парламент окончательно одобрил законопроект о всеукраинском референдуме.

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Топ комментарии

  • Игорь Монахов
    Вы сегодня слышали у Савика ото-го жирного ******!? Почти дословно - ".. мы в первую вынесем на референдум те вопросы что накопились у власти !!! , а потом если народ надумает - то их вопросы.".. Если Мы их не снесем-вынесем до лета - то Нам и Украине пзда...
  • Шоколад Корона
    Зеленский уже задавал дурные вопросы. Говорит, сам платил. У Степанюка уже есть 2 млрд. на референдум?
  • Хм e927b159
    А пофиг, что люди нихрена не понимают, у нас же "мудрий нарид", который уже клона выбрал, сейчас еще и обратно в совок хочет, чтобы все было государсвенное, чтобы жить как в КНДР или Венесуэле с зарплатой в 5 баксов.
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