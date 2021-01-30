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Посольство Украины пытается выяснить гражданство женщины, назвавшейся украинкой и арестованной в Москве за участие в оппозиционном митинге

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Посольство Украины пытается выяснить гражданство женщины, назвавшейся украинкой и арестованной в Москве за участие в оппозиционном митинге
Посольство Украины направило официальный запрос в правоохранительные органы Российской Федерации о наличии украинского гражданства у арестованной женщины, которая принимала участие в протестах в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Посольство Украины в Москве направило официальный запрос в правоохранительные органы РФ о подтверждении указанной информации, в частности принадлежности арестованного лица к гражданству Украины, и предоставления других деталей в этом деле", - сказал собеседник.

29 января российский суд поместил под стражу сроком на два месяца уроженку Украины, которая принимала участие в протестах в поддержку Навального.

По данным российских СМИ, 35-летняя уроженка Украины была задержана 23 января, на митинге женщина якобы несколько раз ударила полицейского.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    А у "пацана" чиє громадянство? Батько - араб, мати - уродженка України... Однак, питання: "А який стосунок вони мають зараз до України?" Живуть у Франції багато років, син, сумніваюсь, що два слова зв"яже українською... От чого так - коли таким, як вони, добре, там, за кордоном, то про Україну вони і не згадують, а коли стає погано, то відразу згадують про своє "українське коріння"? Чому-б, не навпаки, як діють люди, що по два-три покоління живуть за кордоном, але пам"ятають про батьківщину предків і приходять, коли погано не їм, а історичній батьківщині?
    Поставте цю "українку" і Марківа з Василем Сліпаком, поряд.... Не виходить? Ото-ж-бо, й воно...
  • Senator S 01a656ec
    Если Василий Лановой и Сергей Бондарчук родились в Украине,то єто совсем не значит что они Украинці... Посольство Украины пытается выяснить гражданство женщины, назвавшейся украинкой и арестованной в Москве за участие в оппозиционном митинге - Цензор.НЕТ 3683
  • Polomarenko Anatoly
    То в Канаді українці навіть в 3-4 поколіннях памятають своє коріння, звичаї, мову своїх предків. А НА роССії вроджені в Україні, в першому поколінні, стають хохлами, а в другому ненавидять Батьківщину своїх предків.
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