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Канада ужесточает правила въезда в страну из-за коронавируса

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Канада ужесточает правила въезда в страну из-за коронавируса
Правительство Канады приняло решение об ужесточении правил въезда в страну в рамках усилий по сдерживанию роста числа новых заболеваний новым, более опасным штаммом коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Согласно новым правилам, все, кто прибывает воздушными рейсами в Канаду, будут обязаны пройти карантин в гостинице за свой счет в течение как минимум трех дней после прибытия.

Для тех же, кто возвращается в Канаду, в дополнение к тесту перед посадкой на борт, который уже введен в Канаде, будет добавлено обязательное тестирование ПЦР в аэропорту.

"Въезжать в страну придется в определенный отель, три дня ждать результатов теста, оплачивая пребывание за свой счет, что, как ожидается, обойдется в более чем 2 тыс. канадских долларов (около $1,5 тыс.). Те, у кого результат будет отрицательным, смогут потом соблюдать режим карантина дома под значительно более строгим наблюдением и контролем", - приводит издание слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Те же, у кого тест окажется положительным, по словам Трюдо, будут обязаны оставаться на карантине в определенных учреждениях, где будут проверять, не являются ли они переносчиками новых штаммов COVID-19.

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Топ комментарии

  • PREDATOR PREDATOR
    Як виявилось,ніде немає нормальної влади.Те що західні країни поки що багаті,не заслуга сьогоднішніх світових керманичів.Ті хто робив економічні і інші прориви,вже повмирали,або на пенсії.Спілкувався я з одним хлопцем,так він казав ще того року,що в нас в принципі карантину як такого немає.Сам він приїхав з Іспанії,то там гелікоптери людей заганяли.Дуже багато людей не просто на Заході втратили роботу,а стали злиднями,в них бізнесів не стало,а з нуля знову піднятися нереально.
  • Vedana
    А "великі патріоти" так не вважають.
    Ми - "канадська хохлорня" (с) і решта гидоття, яким тут "розумасі" поливають громаду.

    Нічого.
    На все свій час. І місце.
  • Ави
    Королевская Канадская Конная Полиция проконтролирует неуклонное исполнение диаспорой любых постановлений Правительства Канадской Конфедерации))
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