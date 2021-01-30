Житель Австрии завещал 2 млн евро французскому селу, в котором его прятали от нацистов во время Второй мировой войны

Гражданин Австрии Эрик Швам завещал 2 миллиона евро французской деревне Ле Шамбон-сюр-Линьйон, в которой во время Второй мировой войны его вместе с семьей спасли от нацистов и местных коллаборационистов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает France 3.

Швам умер в прошлом месяце в возрасте 90 лет. В 1943 году он прибыл в село Ле Шамбон-сюр-Линьйон, в котором парня и его семью спрятали от нацистов. Глава села сказал, что Швам оставил "большую сумму", однако его предшественник на посту рассказал, что речь идет именно о 2 миллиона евро.

Работница департамента по культуре и коммуникаций Дениз Валла заявила, что три недели назад с руководством села связался нотариус и обсудил передачу денег.

"Он (Швам - ред.) был очень сдержанным джентльменом и не хотел, чтобы его жест широко разглашали. О жертвователе мало что известно, но мы провели небольшое исследование ", - сказала она.

Так, семья Эрика Швама была из Вены, его отец там работал врачом. В 1943 году он прибыл в Ле Шамбон-сюр-Линьйона вместе с родителями и бабушкой. После войны они вернулись в Австрию, но в 1950 году Швам переехал в Лион (расположен близ села), где изучал фармацевтику.

В Лионе мужчина женился и жил со своей женой, детей у них не было. Ко времени смерти Швам был вдовцом.

Поселковый голова отметил, что средства, которые пожертвовал австриец, используют на финансирование образования и молодежных проектов.

Село Ле Шамбон-сюр-Линьйон известно своими "спасательными операциями". История со Швамом и его семьей не одинока: во время Второй мировой местный пастор и его жена призвали жителей прятать еврейских беженцев. В итоге село стало убежищем для тысяч беженцев и центром сопротивления. Израиль также отмечал вклад жителей села.

Однако репутацию убежища Ле Шамбон-сюр-Линьйон имел и до этого, такая история села началась с укрытия протестантов от преследований в 17-м веке. Прятались там люди во время Французской революции, во время гражданской войны 1930-х в Испании и тому подобное.

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