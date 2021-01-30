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Стефанчук допускает возвращение моратория на продажу земли после проведения соответствующего референдума

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Стефанчук допускает возвращение моратория на продажу земли после проведения соответствующего референдума
Закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения может быть отменен через всеукраинский референдум. В случае такого волеизъявления украинцев, решение будет обязательным к исполнению.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

На вопрос, будет ли выполняться решение референдума, в случае, если украинцы скажут "нет" продаже земли, Стефанчук сказал "обязательно".

"Решение референдума обязательное для каждого органа государственной власти. Точка", - сказал Стефанчук.

Ранее сообщалось, что вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет решен на общенациональном референдуме.

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Топ комментарии

  • Afanasiy
    Треба бути ідіотом, аби вірити в те, що ця наскрізь корумпована олігархічна влада не змухлює результатами волевиявлення на цьому "референдумі"
  • Утилизация ватников
    Власть клоунов. Ну а наш народ проголосует, чтоб землю ему вернули, которую он не видел и никогда не увидит. Пусть бурьяном поросла, зато мысль о "своей" земле нищебродов греет.
  • Игорь Монахов
    хм..высер этого мудака для успокоения лохов ...мол не бздите - ваше слово по земле мы учтем.
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