За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлено 4 685 новых случаев, выздоровели - 11 317
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Также по данным Степанова за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализовано - 1906 человек;
▪️летальних случаев - 149;
▪️выздоровело - 11 317 человек;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 41 781 (в том числе методом ПЦР - 23871, методом ИФА - 17910).
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 1 216 278 человек;
🔺выздоровели - 1 014 658 человек;
🔺летальних случаев - 22 628;
🔺проведено ПЦР-тестов - 6232960.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353), г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях", - уточнил Степанов.
Кроме этого глава Минздрава приводит количество заболеваний в регионах за минувшие сутки:
г. Киев - 341 случай;
Винницкая область - 241 случай;
Волынская область - 146 случаев;
Днепропетровская область - 335 случаев;
Донецкая область - 170 случаев;
Житомирская область - 158 случаев;
Закарпатская область - 245 случаев;
Запорожская область - 220 случаев;
Ивано-Франковская область - 412 случаев;
Киевская область - 325 случаев;
Кировоградская область - 36 случаев;
Луганская область - 108 случаев;
Львовская область - 356 случаев;
Николаевская область - 84 случая;
Одесская область - 174 случая;
Полтавская область - 104 случая;
Ривненская область - 116 случаев;
Сумская область - 77 случаев;
Тернопольская область - 124 случая;
Харьковская область - 280 случаев;
Херсонская область - 52 случая;
Хмельницкая область - 123 случая;
Черкасская область - 155 случаев;
Черновицкая область - 186 случаев;
Черниговская область - 117 случаев.