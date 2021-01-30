За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлено 4 685 новых случаев, выздоровели - 11 317

4685 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 30 января 2021 года. В частности, заболели 200 детей и 336 медработников.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также по данным Степанова за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализовано - 1906 человек;

▪️летальних случаев - 149;

▪️выздоровело - 11 317 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 41 781 (в том числе методом ПЦР - 23871, методом ИФА - 17910).

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За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1 216 278 человек;

🔺выздоровели - 1 014 658 человек;

🔺летальних случаев - 22 628;

🔺проведено ПЦР-тестов - 6232960.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353), г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях", - уточнил Степанов.

Кроме этого глава Минздрава приводит количество заболеваний в регионах за минувшие сутки:

г. Киев - 341 случай;

Винницкая область - 241 случай;

Волынская область - 146 случаев;

Днепропетровская область - 335 случаев;

Донецкая область - 170 случаев;

Житомирская область - 158 случаев;

Закарпатская область - 245 случаев;

Запорожская область - 220 случаев;

Ивано-Франковская область - 412 случаев;

Киевская область - 325 случаев;

Кировоградская область - 36 случаев;

Луганская область - 108 случаев;

Львовская область - 356 случаев;

Николаевская область - 84 случая;

Одесская область - 174 случая;

Полтавская область - 104 случая;

Ривненская область - 116 случаев;

Сумская область - 77 случаев;

Тернопольская область - 124 случая;

Харьковская область - 280 случаев;

Херсонская область - 52 случая;

Хмельницкая область - 123 случая;

Черкасская область - 155 случаев;

Черновицкая область - 186 случаев;

Черниговская область - 117 случаев.