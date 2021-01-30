Из-за коронавируса Чехия закрывает въезд в страну для иностранцев
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Власти Чехии запретили въезд в страну для иностранцев. Решение принято из-за пандемии коронавируса и будет действовать с 30 января.
Об этом сообщили в МИД Чехии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Так, запрещается въезд со всех стран, независимо, в какой зоне страна находится - зеленой, оранжевой или красной.
Как исключение, разрешается въехать в страну только гражданам Чехии.
Ограничения будут действовать до 14 февраля включительно.