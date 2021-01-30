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Из-за коронавируса Чехия закрывает въезд в страну для иностранцев

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Из-за коронавируса Чехия закрывает въезд в страну для иностранцев
Власти Чехии запретили въезд в страну для иностранцев. Решение принято из-за пандемии коронавируса и будет действовать с 30 января.

Об этом сообщили в МИД Чехии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, запрещается въезд со всех стран, независимо, в какой зоне страна находится - зеленой, оранжевой или красной.

Как исключение, разрешается въехать в страну только гражданам Чехии.

Ограничения будут действовать до 14 февраля включительно.

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Топ комментарии

  • aquarius580 .
    Боятся что все разбегутся от "вакцинаций", наверное.
  • aquarius580 .
    Kaк-то у них так всё лихо пошлО: Германия, Франция, теперь вот Чехия.
    Что происходит ? У них у всех разные вирусы, что ли ?
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Я бы и Португалию добавил. Там вааще непонятка какая-то. Выезд запретили. Как-то странно!
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