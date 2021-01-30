Совбез ООН проведет заседание из-за ситуации с Навальным в РФ

Совет Безопасности ООН планирует обсудить ситуацию с арестом в России оппозиционера Алексея Навального. Неформальное заседание намечено на 3 февраля.

Об этом сообщили дипломатические круги в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Обсуждение пройдет в закрытом формате, официальная тема - попытка отравления Навального в 2020 году. Некоторые члены Совбеза, предположительно, затронут и нынешнее положение политика.

Неформальный статус мероприятия предполагает, что любой член Совбеза может высказываться и предлагать темы для обсуждения, а Россия не может этому воспрепятствовать.

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