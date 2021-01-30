Коломойскому кажется, что он хозяин фракции. Президент должен понять, что хороших олигархов не бывает, - "слуга народа" Богуцкая

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора окончательно понять, что ни с кем из украинских олигархов нельзя договариваться.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала нардеп от фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот что я усвоила точно, это то, что на президента нельзя грубо давить и тем более его шантажировать. Коломойскому показалось, что он - хозяин фракции "Слуга народа". Показалось, что все покупается и продается. И все покупаются и продаются. В его жизни может так и было, не знаю. Но то, что его опыт очень ограничен таким типом взаимоотношений - точно", - подчеркивает она.

"Вчера в конце сессионного дня было принято решение в понедельник собрать фракцию, чтобы окончательно решить вопрос по Дубинскому. Но уже часа через 3 стало известно, что голоса надо собрать немедленно, ибо Игорь Валерьевич запускает тяжелую (я так думаю, финансовую. - Авт.) артиллерию. Скорее всего, именно поэтому Саша Дубинский вчера вечером убежал с эфира на канале НАШ", - акцентирует внимание Богуцкая.

Кроме этого она отметила, что Ольга Василевская-Смаглюк сказала, что не рассматривает добровольного выхода из фракции (пока) и уверена, что голосов за исключение Дубинского не наберется.

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"В общем, напряжение у меня сейчас такое же, как на выборах, когда ждешь экзитпола, где 73% "за", - продолжает Богуцкая.

"Хотя очень хочется, чтобы после этой драматический ситуации президент понял окончательно, что хороших олигархов не бывает. И ни с кем из них нельзя договориться. Политика - их бизнес", - подытожила она.