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Коломойскому кажется, что он хозяин фракции. Президент должен понять, что хороших олигархов не бывает, - "слуга народа" Богуцкая

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Коломойскому кажется, что он хозяин фракции. Президент должен понять, что хороших олигархов не бывает, - "слуга народа" Богуцкая
Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора окончательно понять, что ни с кем из украинских олигархов нельзя договариваться.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала нардеп от фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот что я усвоила точно, это то, что на президента нельзя грубо давить и тем более его шантажировать. Коломойскому показалось, что он - хозяин фракции "Слуга народа". Показалось, что все покупается и продается. И все покупаются и продаются. В его жизни может так и было, не знаю. Но то, что его опыт очень ограничен таким типом взаимоотношений - точно", - подчеркивает она.

"Вчера в конце сессионного дня было принято решение в понедельник собрать фракцию, чтобы окончательно решить вопрос по Дубинскому. Но уже часа через 3 стало известно, что голоса надо собрать немедленно, ибо Игорь Валерьевич запускает тяжелую (я так думаю, финансовую. - Авт.) артиллерию. Скорее всего, именно поэтому Саша Дубинский вчера вечером убежал с эфира на канале НАШ", - акцентирует внимание Богуцкая.

Кроме этого она отметила, что Ольга Василевская-Смаглюк сказала, что не рассматривает добровольного выхода из фракции (пока) и уверена, что голосов за исключение Дубинского не наберется.

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"В общем, напряжение у меня сейчас такое же, как на выборах, когда ждешь экзитпола, где 73% "за", - продолжает Богуцкая.

"Хотя очень хочется, чтобы после этой драматический ситуации президент понял окончательно, что хороших олигархов не бывает. И ни с кем из них нельзя договориться. Политика - их бизнес", - подытожила она.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Зеленський не намагається позбутися Дубінського, бо за ним стоїть Коломойський

    Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко вважає, що В.Зеленський не намагається "позбутися" Олександра Дубінського, бо насправді за нардепом стоїть олігарх І.Коломойський. "В найближчому оточенні Зеленського, керівник київської обласної організації "Слуги народу", один із них кандидат у мери Києва… У них же там були Верещук, Дубінський і Качура - це була трійка їхня. Дубінський - російський агент. Це сказано спецслужбами Сполучених Штатів Америки. Ніякого зиску їм це казати просто не існує. Ну навіщо? Просто його немає. Деркач? Бог з ним, з Деркачем. Про нього все зрозуміло - в нього у біографії написано, що він закінчив академію КДБ СРСР. Але Дубінський - це влада, це Зеленський. І ми маємо перший доказ того, що в найближчому оточенні Зеленського є прямі російські агенти. Крапка. Це правда. І це дуже важливий факт, який зараз доведений суспільством", - сказав Гончаренко.
    Він зауважив, що насправді Зеленський робить вибір не між Дубінським і Сполученими Штатами Америки.
    "За прізвищем Дубінський стоїть абсолютно інше прізвище. І це прізвище - Ігор Коломойський. І депутати, і група депутатів, і телеканал "1+1", і людина, яка зробила Зеленського президентом. Давайте речі називати своїми іменами. Якби не цей безкінечний з ранку до ночі фільм на "1+1", якби не безкінечна кампанія, якою зливали Порошенка на "1+1", і всіх інших, хто міг тільки десь конкурувати і заважати їм… Калігула привів коня і сказав, що він буде сенатор. Так і Коломойський привів коня у вигляді Зеленського, і зробив його нам президентом. Тобто він показав, хто є хто і що воно. І треба йому віддати належне - в 40-мільйонній країні захопив владу і повністю все", - додав Гончаренко.
    На його думку, Зеленський чудово розуміє, що сигнал іде по Коломойському і завтра буде питання по Коломойському, тому така складна для президента ситуація.
    "Я не думаю, що це все було розіграно… Я думаю, що реально у Зеленського трусяться піджилки. Тому що він розуміє, що далі буде Коломойський. А розірвати стосунки з Коломойським він дуже боїться. По-перше, він про нього багато знає. Не забувайте, що гроші "ПриватБанку" виводилися, в тому числі через компанію Зеленського і "95 кварталу". Це гроші, які Коломойський виводив мільйонами і сотнями мільйонів", - зазначив Гончаренко.
  • aquarius580 .
    Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 1550
  • 18c49ed2
    Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 5287
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