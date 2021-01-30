Проезд по всем дорогам общего пользования обеспечен, ограничено движение тяжеловесных транспортных средств в Одесской и Николаевской областях, - ГСЧС

По информации Службы автомобильных дорог, проезд по всем дорогам общего пользования обеспечен, пробок нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

При этом, по данным спасателей, на некоторых участках дорог остаются ограничения.

Так, в Одесской области ограничено движение тяжеловесных транспортных средств по автодорогам государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган.

В Николаевской области ограничено движение тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

К расчистке дорог привлечены 1 тыс. 30 человек и 840 ед. техники. Координацию действий осуществляют штабы областных государственных администраций и Укравтодора.

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