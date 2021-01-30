Российский суд отправил под домашний арест брата Навального, а также активисток Соболь и Васильеву, - штаб оппозиционера

Российский суд отправил под домашний арест до 23 марта 2021 года брата российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба Навального.

"Олега Навального также отправили под домашний арест до 23 марта 2021 года", - сказано в сообщении.

Кроме этого уточнятеся, что под домашний арест до 23 марта 2021 года отправили также и других активистов, задержанных в ходе акций протестов в поддержку Навального, в частности, главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву и юристку Любовь Соболь.

"Любовь Соболь отправили под домашний арест до 23 марта по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений. Суд запретил ей пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, "кроме следователя, адвоката и лиц, действующих по поручению следователя", - подчеркивают в штабе Навального.

Тем временем соратники Навального анонсировали проведение новых протестных акций 31 января.

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