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НКРЭКУ снизила тарифы 13 облгазов на распределение газа с 1 февраля

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НКРЭКУ снизила тарифы 13 облгазов на распределение газа с 1 февраля
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тарифы на распределение газа с 1 февраля 2021 года ряду операторов газораспределительных сетей.

Соответствующее постановления о внесении изменений в постановления от 16 и 30 декабря 2020 года, которыми утверждены тарифы для операторов ГРС на 2021 год, принято на заседании в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как и планировалось ранее, тарифы снижены минимум на 3,5%, как в случае с ЧАО "Гадячгаз", и максимум на 29,8%, как для ООО "Газовик". В целом тарифы операторов, согласно совместному решению, наработанному правительством, народными депутатами и профильным комитетом Верховной Рады, не должен превышать 1,79 грн/куб.м (без НДС).

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В то же время из перечня операторов ГРС, которым планировалось снизить тарифы, решением комиссии исключено ЧАО "Коростышевгаз" (регулятор намеревался снизить его тариф с 1,75 грн/куб.м до 1,67 грн /куб. м, на 4,5%.

Как объяснила председательствующая на заседании НКРЭКУ ее член Оксана Кривенко, решение об исключении этого предприятия принято с учетом открытого обсуждения проекта постановления.

НКРЭКУ снизила тарифы 13 облгазов на распределение газа с 1 февраля 01

Топ комментарии

  • Dnipro 75ed19bb
    Скоро доставка будет дороже самого газа
  • Владимир Иванец
    Не, ребя, не так! НКРЭКУ снизила тарифы 13 облгазов на распределение газа с 1 февраля - Цензор.НЕТ 6538
    Закупали газ по три копейки летом за НАШИ, бюджетные деньги. Трубы, компрессорные станции строили в свое время за НАШИ, бюджетные деньги. И поэтому и цена газа должна составлять те самые три копейки+немножко на рентабельность. Добавьте сюда еще копеечку за транспортировку+немножко на рентабельность и отсюда назначайте циферку в платежке. А газ отечественной добычи ГДЕ? А чувачков-дурачков бене-ахметовских типа Вовка покажите нам на нарах и объясните на какие детдома и хосписы потрачены его конфискованные миллионы. Вот тогда норм. А фирташей и прочую нечисть из энергетики вымести сраным веником.
  • Vasilij VG
    Доставка с НДС = 2,15грн. Пишут цену без налога для манипуляции.
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