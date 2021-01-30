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Людей, которые уже переболели COVID-19, тоже будут вакцинировать, - Ляшко

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Людей, которые уже переболели COVID-19, тоже будут вакцинировать, - Ляшко
В Украине врачи будут рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел человек коронавирусом COVID-19 или нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью BBC News Украина.

"Человек может переболеть и иметь иммунитет. ВОЗ говорит, что это гарантия защиты на шесть месяцев. Но, какая достоверная информация, что человек переболел коронавирусом? Мы не будем никого тестировать, мы будем рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел человек или нет", - сказал Ляшко.

Он отметил, что вакцина предусмотрена для всех украинцев и будет добровольной, заставлять вакцинироваться никто не будет.

Но, по его словам, в условиях ограниченного доступа к вакцинам, когда точно установлено, что медработник переболел, ему могут рекомендовать перенести первую прививку на 3-6 месяцев.

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Топ комментарии

  • Владимир Иванец
    А если вакцинировать еще и умерших, то объемы закупок вакцины будут еще больше. Больше закупки - больше откаты. Арифметика! Людей, которые уже переболели COVID-19, тоже будут вакцинировать, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7401
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Знаю точно, с вероятностью в 300%: меня вакцинировать не удастся. Никакой твари- не удастся. Даже если мне заплатят. Потому- я в состоянии купить эту сраную бумажку, о вакцинации. А ещё: жене, маме и тёще. Надеюсь, эти твари не потребуют вакцинировать котов! Хотя... в этом уже появилиь сомнения, после реального геноцида датских норок, уничтоженных в милионных количествах. Кстати, обратили внимание: о них все забыли! Или- на них- забили! А Грета Тундберг- молчит, тварь!
  • belge
    Он отметил, что вакцина предусмотрена для всех украинцев и будет добровольной, заставлять вакцинироваться никто не будет.

    Людей, которые уже переболели COVID-19, тоже будут вакцинировать, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5709 .. но на работу не примут, за границу не выпустят и в маршрутку не пустят.
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