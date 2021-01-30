Зеленский признался, что "немного" зол на Трампа. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "немного" зол на 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Axios.

"Я вижу, что вы сердитесь на президента Трампа. Возможно, немного, а?", – спросил журналист.

На это Зеленский, улыбаясь, ответил: "Немного".

.@jonathanvswan: "I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?"

Ukrainian President @ZelenskyyUa: "A little bit." #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H — Axios (@axios) January 29, 2021

Полную версию интервью должны опубликовать в воскресенье, 31 января.

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