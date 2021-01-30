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Зеленский признался, что "немного" зол на Трампа. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "немного" зол на 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Axios.

"Я вижу, что вы сердитесь на президента Трампа. Возможно, немного, а?", – спросил журналист.

На это Зеленский, улыбаясь, ответил: "Немного".

Полную версию интервью должны опубликовать в воскресенье, 31 января.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    а что ж он, гаденыш, молчал, когда Трамп был Президентом США ?

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  • Владимир Кукленко
    Пинатель дохлых трапов, тьху...
  • Борменталь Незабаром
    а ще вова може дати завдання свому ручному прокурору і завести на трампа 100500 справ, ділов-то!
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