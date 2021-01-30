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Уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Поступил ответ от COVAX, - Ляшко

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Уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Поступил ответ от COVAX, - Ляшко
Украина в рамках программы COVAX получит в феврале 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, а параллельно, в течение первого полугодия 2021 года, от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Да! Украина получила ответ от COVAX. В феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, которая сразу будет распределена для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19. COVAX получила заявки на первую волну от 72 стран, отобрано 18 стран, среди которых и Украина. Это в очередной раз подтверждает, что Украина способна обеспечить необходимую холодовую цепь и логистику вакцин со сверхнизкими условиями хранения", - отмечает Ляшко.

"Параллельно, в течение первого полугодия, начиная с февраля, мы сможем получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca /Oxford для следующих этапов кампании. И это только в рамках механизма COVAX", - подчеркнул он.

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"Украина с самого начала присоединилась к мировому диалогу, и была постоянно на связи с GAVI и представителями COVAX, выполняя все обязательства перед глобальным сообществом. Украина в числе первых оформила и подала заявку на получение вакцин. Полученный результат вдохновляет и дает уверенность в том, что наши усилия оказались не напрасными, что в условиях мирового кризиса человечество способно мобилизоваться и показать настоящую солидарность, без политических игр и популизма! Этот шаг дает надежду на здоровье каждого человека в любом уголке планеты", - подытожил он.

Топ комментарии

  • Павел Орехов c16ceb45
    Как раз на всех киевских чиновников с депутатами хватит. Уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Поступил ответ от COVAX, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4405
  • Tat Prut
    На Фейсбуке можно сообщить все что угодно. Потому что за информацию размещённую на этом ресурсе никто не несёт ответственности. Завтра можно сказать что мою страницу взломали...
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