Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука"

Россияне протравлені историей, имперской и самодержавной риторикой, холопской ментальностью.

Об этом российский писатель-сатирик Виктор Шендерович заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, почему на протесты в России вышло намного меньше людей, чем в Украине в 2013 году, он пояснил: "Другие традиции и другая степень отравленности мозгов. Украина — страна антиимперская. Есть такое слово - мелкобуржуазный. Во времена моей молодости это было ругательство, а на самом деле: что ж плохого-то? Точка отсчета — я, жизнь моих близких. Отсчет от себя. И Украина как страна, терпевшая от трех империй, собравшаяся из кусков трех империй, молодая страна, она - по природе антиимперская! И вору у власти нечем отвлечь внимание людей от их собственного уровня жизни, прав, достоинства. И когда бьют детей, это значит: бьют детей. Нельзя объяснить это интересами Украины! Янукович не мог объяснить интересами Украины, ее традициями, свое воровство и насилие".

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Шендерович также подчеркнул разницу между Украиной и Россией.

"Мы чрезвычайно протравлены историей, имперской и самодержавной риторикой, холопской ментальностью. В русском языке - "государство", от слова государь. Не как в Польше, где паны собрались и образовали "панство". А - сверху вниз: государь и государевы люди! Родина и государь в нашей традиции - срощены намертво! И это очень сильно засело в мозгах: есть какая-то Россия, интересы которой выше тебя. Выше твоей жизни, твоего достоинства, твоей безопасности, качества и протяженности жизни... Какая-то "Россия", превыше всего! И попытка либералов отклеить понятие "родина" от вороватой администрации пока что не удались. Этой темы почти не было у нас. Несколько раз начинались разговоры в девятнадцатом веке, пару раз - в двадцатом. Менялись флаги, но довлеющая пропорция государства к человеку сохранялась всегда. Погибнуть ради государства - это правильное дело, это честь! Ты не зря прожил жизнь! Не государство тебе должно, а ты, заведомо, как родившийся тут - должен государству. И население — просто грязь под ногами очередной идеологии. И эта связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука", - сказал писатель.

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