В Украине хотят построить 1400 км концессионных дорог: список направлений

В этом году в Украине планируют объявить конкурсы по первым проектам на привлечение частных инвестиций в дорожный сектор. Хотят построить 1400 км дорог.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

На первом этапе программы будут отремонтированы следующие участки:

Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18).

Борисполь-Полтава (М-03).

Херсон-Николаев (М-14).

Киев-Житомир-Ривне (М-06).

Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19).

Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11)

По словам министра, ожидаемый объем первоначальных инвестиций по каждому из проектов составляет 200-350 млн долларов. Они также предусматривают дальнейшее содержание дороги инвестором в течение следующих 20 и более лет.

"Эти дороги не будут платными для граждан. За инфраструктуру будет платить государство, но в рассрочку в течение 20-30 лет. Если дорога не будет содержаться в соответствии с установленными стандартами, платеж инвестору со стороны государства уменьшается на соответствующий размер штрафов, что определяется договором", - добавил Криклий.