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В Украине хотят построить 1400 км концессионных дорог: список направлений

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В этом году в Украине планируют объявить конкурсы по первым проектам на привлечение частных инвестиций в дорожный сектор. Хотят построить 1400 км дорог.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

На первом этапе программы будут отремонтированы следующие участки:

  • Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18).
  • Борисполь-Полтава (М-03).
  • Херсон-Николаев (М-14).
  • Киев-Житомир-Ривне (М-06).
  • Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19).
  • Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11)

По словам министра, ожидаемый объем первоначальных инвестиций по каждому из проектов составляет 200-350 млн долларов. Они также предусматривают дальнейшее содержание дороги инвестором в течение следующих 20 и более лет.

"Эти дороги не будут платными для граждан. За инфраструктуру будет платить государство, но в рассрочку в течение 20-30 лет. Если дорога не будет содержаться в соответствии с установленными стандартами, платеж инвестору со стороны государства уменьшается на соответствующий размер штрафов, что определяется договором", - добавил Криклий.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    А дороги будут строиться?
    Или я выехав на Житомирскую трассу, неожиданно для себя увижу на ней терминалы для оплаты?
  • 5 копійок
    Це і буде ЗЕпакращення, адже епоха бідності минула.
  • mrSmith
    Судя по всему, за построенные/отремонтированные по астрономическим ценам дороги, государство еще должно заплатить неким "частным инвесторам"...
    И самое интересное, что такие трассы как М-06, М-03 находятся в весьма и весьма хорошем состоянии!
    Те инвесторы вложат деньги в капремонт дорог, которые уже отремонтированы!
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