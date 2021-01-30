Украинец Прима выиграл "золото" в гонке преследования ЧЕ по биатлону

Украинский биатлонист Артем Прима стал победителем гонки преследования на чемпионате Европы, который проходит в городе Душники-Здруй (Польша).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, Прима преодолел 12,5 км с тремя штрафными кругами на четырех огневых рубежах, опередив на финишной прямой чеха Михала Крчмаржа на 6,6 секунды.

"Бронза" в персьюте досталась норвежцу Хаварду Богетвейту.

Богдан Цымбал (2 промаха) финишировал 17-м, Артем Тищенко (0) - 21-м.

Всего на старт вышли 57 биатлонистов.

Европейское первенство в Душниках-Здруй завершится 31 января классической смешанной (2х6 км + 2х7,5 км) и одиночной смешанной (6 км + 7,5 км) эстафетами.

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