"Слуга народа" собрала более 180 подписей за исключение Дубинского из фракции, - Лещенко

Фракция "Слуга народа" собрала свыше 180 подписей за исключение нардепа Александра Дубинского. Он будет исключен из фракции, если это решение поддержат 70% депутатов.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале экс-нардпе, журналист Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как сообщают инсайдеры, за исключение Александра Дубинского из фракции "Слуга народа" собрано более 180 подписей. Окончательные цифры руководство фракции объявит официально", - отметил Лещенко.

Ранее СМИ писали о том, что 100 из 175 "слуг народа" поддержали исключение Дубинского из фракции. Дубинского исключат из фракции, если это поддержат 70% депутатов.

"...Будет понятно, достаточно ли голосов для исключения Дубинского из фракции. Нужно 172 голоса - это 70% от общего количества депутатов", - ранее заявляла "слуга народа" Евгения Кравчук.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

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