"Слуга народа" собрала более 180 подписей за исключение Дубинского из фракции, - Лещенко
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале экс-нардпе, журналист Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Как сообщают инсайдеры, за исключение Александра Дубинского из фракции "Слуга народа" собрано более 180 подписей. Окончательные цифры руководство фракции объявит официально", - отметил Лещенко.
Ранее СМИ писали о том, что 100 из 175 "слуг народа" поддержали исключение Дубинского из фракции. Дубинского исключат из фракции, если это поддержат 70% депутатов.
"...Будет понятно, достаточно ли голосов для исключения Дубинского из фракции. Нужно 172 голоса - это 70% от общего количества депутатов", - ранее заявляла "слуга народа" Евгения Кравчук.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.