Менее 40% украинцев готовы бесплатно вакцинироваться от COVID-19, - Степанов
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Только 39% украинцев готовы бесплатно вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Среди медицинских работников процент тех, кто готов прививаться, еще меньше.
Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.
Относительно медиков, работающих с больными ковидом, которые относятся к первой группе вакцинации, то из них к прививке готовы лишь 38%.
"Я врач по образованию и не позволяю комментировать эти вопросы. У нас существуют соответствующие эксперты. Я точно могу сказать, что мы будем вакцинироваться безопасной вакциной, которую допустят на рынок Украины", - заявил Степанов.
По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что вопросы вакцинации комментируют все подряд.
Он также заверил, что уже 1 февраля правительство расскажет о новых договоренностях, заключенных Минздравом, которые касаются вакцинации.