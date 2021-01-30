Путина понесут по кочкам очень быстро, если по телевизору начать рассказывать про Чечню, Беслан, Курск и убийство Немцова, - Шендерович

Владимир Путин несомненно проиграет выборы, если по телевизору начать рассказывать в прайм-тайм про путинское двадцатилетие - про Чечню, Беслан, Курск и убийство Немцова.

Об этом российский писатель-сатирик Виктор Шендерович заявил в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, если что-то было и есть эффективное у Путина, то это пропаганда.

"Ксенофобия, отрыв от мира, антиамериканизм, вообще антизападничество - чудовищные. Плюс вбитая в мозги какая-то особенная русская ментальность, оправдание всего вообще... Я вчера не уберегся, посмотрел полчасика Соловьева. Мне просто было интересно, как живут на этой планете. Должен вам сказать: сильное впечатление. Действительно другая планета. И это запихивается в мозги с огромной силой. Но - никакой двойной тактовой черты, как в музыке, в истории нет. И когда я говорю, что через два месяца телевизионной свободы в стране наступят изменения — это не означает, что все очнутся академиками Лихачевыми. Я говорил только о выборе между Навальным и Путиным! Только об этом: о выборах, которые Путин несомненно проиграет, если по телевизору начать рассказывать с картинками, в прайм-тайм, про путинское двадцатилетие - про Чечню, про Беслан, про Курск, про убийство Немцова... Путина понесут по кочкам очень быстро; это не значит, что после этого тут случится Дания, но... В России же все происходит очень быстро. Сегодня 100%-ный рейтинг у императрицы-матушки, а назавтра - пугачевщина. Сразу, без перехода.

Я уже рассказывал вам, почему дрессировщики боятся дрессировать белых медведей? У любого хищника агрессия как-то предварительно выражается. Львы и тигры начинают мести хвостом, у бурого медведя встает загривок. То есть, можно успеть спрятаться и принять меры… А белый медведь сидит на тумбе, лапу поднимает, рыбку ест - а в следующие секунды перегрызает вам горло. Мгновенный переход от полной покорности к агрессии! Так что это будет 100%ный официальный рейтинг, а потом - сразу что-нибудь эдакое… Ничего хорошего в ближайшее время не будет. Но. У нас за плечами - советский опыт, в каком-то смысле довольно оптимистичный. Ведь в начале 80-х годов было ощущение полной безнадеги. Казалось, все мы умрем при совке. Ничего ж не было, только Политбюро, единый народ и кучка маргиналов-отщепенцев! Но когда разрешили свободу, как только сказали "можно", вдруг выяснилось, что в стране есть и историки, и философы, и политики, и журналисты, и предприниматели…"

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