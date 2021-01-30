Первыми в Украине будут привиты сотрудники мобильных бригад по вакцинации и медработники, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, - Степанов

Первыми в Украине будут вакцинированы работники мобильных бригад по вакцинации и медицинские работники клиник, где оказывают стационарную медпомощь пациентам с COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На первом этапе мы вакцинируем людей с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто выполняет критические функции в ответ на пандемию коронавирусной болезни", - сказал он.

Министр сообщил, что также в числе первых будут вакцинированы работники лабораторий, проводящих лабораторные исследования на COVID-19; все сотрудники экстренной медицинской помощи, включая водителей; люди, которые находятся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых и т.д.), а также работники этих учреждений (интернатов, домов престарелых и т.д.) и военнослужащие, которые принимают участие в Операции объединенных сил.

Министр напомнил, что на первом этапе планируется вакцинировать около 367,491 тыс. человек. Вакцинация будет проводиться специальными мобильными бригадами.

Как сообщалось, в рамках инициативы COVAX уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Кроме этого ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин утвердил календарный план вакцинации.

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