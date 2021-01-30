Участники штурма Капитолия, в том числе и "шаман" QAnon, готовы свидетельствовать против Трампа

Участники штурма здания Конгресса США 6 января выразили готовность дать показания против бывшего президента США Дональда Трампа по делу об импичменте. Свидетельствовать против Трампа готов и "шаман QAnon".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Vice.

Так, один из самых известных участников штурма Капитолия, "шаман" QAnon Джейкоб Энтони Чансли отметил, что Трамп "его предал", поэтому он готов свидетельствовать против него, рассказал адвокат Чансли Эл Уоткинс.

По словам адвоката, Чансли считает слова Трампа, после которых начался штурм, "ничем иным, как приглашением пойти к Капитолию вместе с президентом и биться там как в аду".

"Если рассмотренные обвинения для импичмента имеют основания, голоса Ченсли и других лиц, причастных к происшествию, должны быть услышаны", - сказал Уоткинс.

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Адвокат 20-летнего Эмануэля Джексона - еще одного участника штурма, которому предъявили обвинение по пяти пунктам, включая нападение на правоохранителей, в недавнем судебном заявлении отметил, что "характер и обстоятельства этого преступления должны рассматриваться сквозь призму события, вдохновленного президентом США".

Другой участник штурма, Гаррет Миллер, которого обвиняли также в угрозах члену Палаты представителей Окасио-Кортес и офицеру полиции Капитолия, опубликовал через своего адвоката заявление, где попросил прошения и возложил вину за свое поведение на Трампа.

По делу о нападении на Капитолий сторонников Дональда Трампа арестованы 135 человек.

Напомним, 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне. Как минимум пять человек погибли в ходе беспорядков. Из-за этого Конгрессу пришлось прервать утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах. Палата представителей объявила господину Трампу импичмент за подстрекательство к мятежу. Она передала резолюцию на рассмотрение в Сенат.

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