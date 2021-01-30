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Два украинских воина ранены в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - Украинская делегация в ТКГ

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Два украинских воина ранены в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - Украинская делегация в ТКГ
Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрела российскими террористами на Донбассе. Их состояние стабильное.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Обстрел произошел сегодня, 30 января, около 13:00 возле Марьинки. Раненным военным предоставлена медицинская помощь.

Украинская сторона вернула "режим тишины" через СЦКК и направила ноту мониторинговой миссии ОБСЕ.

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  • 18c49ed2
    Два украинских воина ранены в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - Украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 1554
  • 18c49ed2
    Если в упор не замечать реальности, то будет типа "перемирие".
  • Paulo Kit
    Царство небесне.

    Два украинских воина ранены в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - Украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 9565
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