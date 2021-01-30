Два украинских воина ранены в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - Украинская делегация в ТКГ
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Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрела российскими террористами на Донбассе. Их состояние стабильное.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Обстрел произошел сегодня, 30 января, около 13:00 возле Марьинки. Раненным военным предоставлена медицинская помощь.
Украинская сторона вернула "режим тишины" через СЦКК и направила ноту мониторинговой миссии ОБСЕ.