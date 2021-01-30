Эксперт раскритиковала заявление Печерского суда по делу Байдена-Порошенко: "В манипуляции и во лжи можно обвинить сам суд"

Печерский суд начал "резко оправдываться, что якобы не принимал никаких решений против пятого президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена".

Как передает Цензор.НЕТ, политический эксперт Олеся Яхно у себя на странице в Facebook раскритиковала заявление Печерского суда, считая его манипулятивным.

"Суд обвиняет в манипуляции СМИ, а по факту - в манипуляции, и даже во лжи, можно обвинить и сам суд", - написала эксперт.

По ее словам, речь идет о решении суда ещё за сентябрь 2020 года по жалобе адвоката Андрея Деркача.

"Как написано на ФБ-странице суда: "Судебным решением от 11 сентября 2020 удовлетворена жалоба адвоката Телешецкого А.И. и обязано уполномоченных лиц Офиса генерального прокурора, внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению (сообщению) народного депутата Деркача Андрея Леонидовича от 10 августа 2020 о совершении уголовного преступления и начать досудебное расследование". Дальше в сообщении акцентируется внимание на том, что конкретных фамилий в решении суда нет. И действительно, конкретных фамилий, кроме адвоката и судьи (Светланы Волковой) там не указано. Зато в тексте решения есть Лицо 1, о ком идёт речь можно догадаться по смыслу. Как и можно догадаться, о какой теме идёт речь, если посмотреть на публичные активности Деркача в период лета 2020 года - в частности, его пресс-конференции по теме пленок Байдена-Порошенко", - объяснила Яхно.

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"Именно это решение суда в конце концов и послужило для регистрации двух новых производств уже 22 января 2021 года по делу Байден-Порошенко", - отмечает она.

"Предполагаю, что таким образом кто-то мог специально "подложить свинью" Зеленскому. Заводить дела против президента США через два дня после инаугурации - чистое безумие и "подстава", - считает эксперт.

"Но обвинять Зеленский в этой ситуации все равно может только себя. Вот он сейчас, улыбаясь, в интервью американскому телеканалу НВО заявил, что несколько зол на экс-президента Дональда Трампа. Хотя выводы, прежде всего, должен был сделать сам", - напоминает Яхно.

"И насколько недопустимо было анонсировать в мае прошлого года дело Байден-Порошенко. И насколько недопустимо не реагировать на внесение народных депутатов в список санкций США за попытки вмешательства в американские выборы, а Деркача - это вообще объявлено агентом ФСБ", - отмечает Яхно.

"И насколько недопустимо задействовать кадры Виктора Януковича (того же Портнова) в борьбе со своими политическими оппонентами", - напоминает эксперт.

"А судьи (раз я начала с Печерского суда) начали пытаться "съехать с темы", то есть оправдываться по типу "непричастности". Потому что догадываются - следующими в списке санкций могут оказаться и они", - резюмирует Яхно.

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