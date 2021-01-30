Пуля прошила каску насквозь: побратимы рассказали подробности ранения умершего сегодня в больнице воина Романа Дзюбенко

Ранение младший сержант 92-й ОМБр Роман Дзюбенко получил на Луганщине, неподалеку Новоалександровки.

Как передает Цензор.НЕТ, корреспонденты АрмияИnform узнали подробности обстрела, при котором Роман Дзюбенко получил ранение. Общение с воинами проходило, еще когда Роман боролся за жизнь в больнице.

Его побратимы показали защитную каску Романа - она вся покрыта грязью и засохшей кровью. Вражеская пуля прошила ее насквозь, оставив очень мало шансов на выживание воину.





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Когда начался обстрел, Роман Дзюбенко нес боевое дежурство на одном из постов. Вместе с ним был и его друг Дмитрий. Он вспоминает следующее:

- Сначала мы услышали, как рядом лег ВОГ. Доложили, что начались провокации. Уже через несколько минут по нам открыли огонь из пулемета. Били прицельно. Первая очередь прошла над нами. Еще через мгновение я увидел, как Рома сделал шаг и резко упал на дно окопа. Первая мысль - наверное, поскользнулся, грязь же чуть ли не до колен. Я позвал его, но он не реагировал. Тогда и понял, что случилось самое худшее".

Дмитрий не растерялся. Он быстро подскочил к другу. При свете карманного фонаря осмотрел его. Увидел выходное отверстие на каске. Понял, что пуля прошла навылет.

"Я осторожно снял с него бронежилет. Посмотрел, нет ли других ранений, - рассказывает Дмитрий. - Рома не подавал никаких признаков жизни, его пульс был очень слаб. Немедленно связался по рации с медиками. В нескольких словах описал характер ранения. Дежурному ВОПа сказал, чтобы срочно готовил эвакуацию. Я придерживал голову Ромы. Мои руки, одежда, казалось, все вокруг было пропитано кровью. Медикам понадобилось около десяти минут, чтобы добраться до нас. Мне это время показалось вечностью ..."

Медики, дежурившие в то время на позициях, добравшись до бойца быстро оказали первую помощь и начали эвакуацию. Владимир Борисович был одним из тех, кто пришел на помощь раненому.

"Состояние Романа было крайне тяжелым. Он потерял много крови. Нужно было немедленно стабилизировать его прямо в окопе, - рассказывает Владимир. - Вместе с Владом, тоже боевым медиком, подключили ему "вену". Начали инфузионную терапию. К точке эвакуации почти километр. Ребята несли его на носилках. Через узкие окопы носилки приходилось высоко поднимать. Делали все быстро, но максимально осторожно, чтобы не уронить и не нанести еще больший вред. Вязкая грязь, мягко говоря, не способствовала процессу. Я очень благодарен группе эвакуации. Несмотря на все сложности, они очень быстро донесли бойца до машины".

О Романе Дзюбенко также рассказал и его кум - Дмитрий, который служит в том же подразделении:

"Роме двадцать шесть. Еще каких-то три месяца назад он крестил мою дочь, - говорит военнослужащий. - Веселый, всегда помогает, никого не бросает в беде. Мы с ним оба местные, вместе учились в одной школе. Я знаю его с детства. В прошлом году Рома женился. Его сыну всего полгода. Очень грустно ... Трудно говорить. Не могу есть или спать. Постоянно звоню его родным, спрашиваю, чем могу помочь".