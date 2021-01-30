Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Террористы на Донбассе опять нарушили перемирие, наши воины стреляли в ответ, - штаб ООС

2 53425
Террористы на Донбассе опять нарушили перемирие, наши воины стреляли в ответ, - штаб ООС
За субботу, 30 января, российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины. В результате обстрелов были ранены двое украинских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Обстрелы происходили возле Новомихайловки из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Именно в результате этого обстрела были ранены двое украинских военных.

Возле Авдеевки российские боевики применяли станковые противотанковые гранатометы, неподалеку Золотого-4 - автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелецкое оружие.

В ответ на эти обстрелы украинские военные открывали огонь в сторону позиций боевиков. Также о нарушениях режима прекращения огня предупреждены представители ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пуля прошила каску насквозь: побратимы рассказали подробности ранения умершего сегодня в больнице воина Романа Дзюбенко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Террористы на Донбассе опять нарушили перемирие, наши воины стреляли в ответ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2884

    Бережи вас Боженька і батьківска молитва...
  • Вальд Ще
    Зеленський, коли у відставку? Скоро два роки, як роздивляєшся "мир" в очах путіна.
  • metal35
    На перегной кацапо-фашистов и только так!
    кацапская падаль понимает только силу!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости