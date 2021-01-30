Террористы на Донбассе опять нарушили перемирие, наши воины стреляли в ответ, - штаб ООС

За субботу, 30 января, российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины. В результате обстрелов были ранены двое украинских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Обстрелы происходили возле Новомихайловки из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Именно в результате этого обстрела были ранены двое украинских военных.

Возле Авдеевки российские боевики применяли станковые противотанковые гранатометы, неподалеку Золотого-4 - автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелецкое оружие.

В ответ на эти обстрелы украинские военные открывали огонь в сторону позиций боевиков. Также о нарушениях режима прекращения огня предупреждены представители ОБСЕ.

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