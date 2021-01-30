США и ЕС не намерены ослаблять санкции, введенные против России из-за оккупации Крыма, - посол в РФ Салливан

Соединенные Штаты Америки и страны Европейского союза не намерены ослаблять санкции, введенные против России из-за оккупации Крыма.

Об этом сообщил посол США в России Джон Салливан в эфире телеканала "Дождь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий", - сказал Салливан.

По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон "глубочайшим образом привержены такому решению проблемы, которое было бы справедливым для Украины и ее народа".

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Салливан пояснил, что США продолжат вести диалог по проблеме Донбасса в разных форматах, в том числе нормандском. "Мы не достигли большого успеха за последние шесть-семь лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению", - сказал он. Посол добавил, что к Украине, а также к минским соглашениям власти США свой подход не изменили.

Напомним, санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли.