Сильный туман на несколько часов "парализовал" аэропорт Одессы

Сильный туман, опустившийся после полудня на Одессу, парализовал работу аэропорта на несколько часов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Пилоты "Боинга" авиакомпании flydubai успешно приземлились в Одессе в 14:40, но не решаются отправиться в обратный путь рейсом в Дубай. Посадка на борт была завершена в 15:30, однако погодные условия не позволяют взлететь.

По информации метеослужбы аэропорта сейчас видимость в зоне посадки не превышает 250 метров, вертикальная видимость — 30 метров. Толщина уплотненного слоя снега 5 мм, коэффициент сцепления на полосе — 0,36.

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Туман не позволил также приземлиться самолету авиакомпании Windrose рейсом из Борисполя. Турбопроп ATR-72 должен был сесть в Одессе в 16:45, однако, не долетев до города, около 20 минут кружил, ожидая улучшения погоды. В итоге решил не испытывать судьбу и вернуться в аэропорт вылета.

В 17:40 Польская авиакомпания отменила сегодняшний рейс Варшава — Одесса и обратно.

В 18:30. Самолет авиакомпании flydubai вылетел из Одессы в Дубай в 17:55. Погода улучшилась.

В 19:10. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила вечерний рейс Стамбул — Одесса. Сейчас видимость в зоне посадки немного улучшилась — 450 метров, но вертикальная видимость — около 30 метров, не позволяет совершить безопасную посадку.