Германия вводит новые ограничения из-за распространения коронавируса

Власти европейских стран ужесточают правила въезда на свою территорию, чтобы снизить темпы распространения COVID-19.

Германия с 30 января до 17 февраля запретила въезд на свою территорию из Великобритании, Португалии, Ирландии, Бразилии и ЮАР, об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой DW. Исключения, сделаны для граждан Германии, возвращающихся в страну, и лиц с немецким видом на жительство, которым придется заранее извещать о въезде.

Напомним, с 30 января Чехия закрывает границы для иностранцев, кроме тех, у кого есть право на учебу, работу и проживание. С 21:00 до 05:00 действует комендантский час. Закрыты бары и рестораны. Власти обеспокоены распространением британского штамма COVID-19. Для всех въезжающих в страну, кроме детей до 5 лет, необходимы результаты теста на коронавирус.

Также Франция ввела запрет на поездки за пределы Евросоюза. Въехать из стран, не входящих в ЕС, будет нельзя. Исключение составят особые случаи. Попасть во Францию из стран Евросоюза можно будет только с отрицательным тестом на COVID-19.

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Премьер-министр Жан Кастекс уточнил, что в стране распространяются более заразные штаммы коронавируса – британский и южноафриканский. Вводить режим полной самоизоляции пока не планируется, но власти приняли решение закрыть все торговые центры и магазины площадью более 20 тысяч квадратных метров, за исключением продуктовых.

Ранее ограничения на въезд иностранцев ввела Финляндия, а Болгария стала требовать отрицательный тест у прибывающих в страну.