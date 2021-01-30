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Французская прокуратура начала судебное расследование избиения подростка-украинца

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Французская прокуратура начала судебное расследование избиения подростка-украинца
Прокуратура Парижа начала судебное расследование избиения украинского подростка неподалеку Эйфелевой башни.

Об этом сообщили BFMTV правоохранители, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что прокуратура начала следующую стадию расследования. Задержанным, которые оказались под стражей, готовят обвинения в попытке убийства, преступном сговоре с целью совершения преступления, групповом ограблении и насилии.

К слову, за решеткой оказались семь задержанных, один из которых несовершеннолетний. Кроме того, двое несовершеннолетних помещены под судебный надзор.

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Напомним, в Париже 21 января жестоко избили 15-летнего украинца. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он находился в искусственной коме, но сейчас понемногу идет на поправку.

Посольство Украины обратилось в прокуратуру Франции, и сейчас это дело расследуют. О задержании первых 9 подозреваемых стало известно 28 января.

Французские СМИ утверждают, что подросток-украинец был членом банды, на участников которой напала конкурирующая банда.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    кацапам іхняя ікона. цілуйте тварі!

    Французька прокуратура почала судове розслідування побиття підлітка-українця - Цензор.НЕТ 2492
  • irenka ko
    Якого біса посольство України зверталось до прокуратури Франції, якщо цей малолітній бандюк громадянин Франції? Це ж не украінський турист, заробітчанин або студент, який попав під роздачу, це француз, у якого мати робить дітей виключно з іноземцями. То таких шльонд по світу розбіглося дуже багато, нехай собі живуть як хочуть, та з ким хочуть, бо вони вже не є громадяни України.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Єнакуєво, в тех краях все очень плохо заканчивается, там в шахтах загубленного народу немеряно.
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