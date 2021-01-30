Французская прокуратура начала судебное расследование избиения подростка-украинца

Прокуратура Парижа начала судебное расследование избиения украинского подростка неподалеку Эйфелевой башни.

Об этом сообщили BFMTV правоохранители, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что прокуратура начала следующую стадию расследования. Задержанным, которые оказались под стражей, готовят обвинения в попытке убийства, преступном сговоре с целью совершения преступления, групповом ограблении и насилии.

К слову, за решеткой оказались семь задержанных, один из которых несовершеннолетний. Кроме того, двое несовершеннолетних помещены под судебный надзор.

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Напомним, в Париже 21 января жестоко избили 15-летнего украинца. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он находился в искусственной коме, но сейчас понемногу идет на поправку.

Посольство Украины обратилось в прокуратуру Франции, и сейчас это дело расследуют. О задержании первых 9 подозреваемых стало известно 28 января.

Французские СМИ утверждают, что подросток-украинец был членом банды, на участников которой напала конкурирующая банда.