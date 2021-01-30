Французская прокуратура начала судебное расследование избиения подростка-украинца
Об этом сообщили BFMTV правоохранители, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Отмечается, что прокуратура начала следующую стадию расследования. Задержанным, которые оказались под стражей, готовят обвинения в попытке убийства, преступном сговоре с целью совершения преступления, групповом ограблении и насилии.
К слову, за решеткой оказались семь задержанных, один из которых несовершеннолетний. Кроме того, двое несовершеннолетних помещены под судебный надзор.
Напомним, в Париже 21 января жестоко избили 15-летнего украинца. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он находился в искусственной коме, но сейчас понемногу идет на поправку.
Посольство Украины обратилось в прокуратуру Франции, и сейчас это дело расследуют. О задержании первых 9 подозреваемых стало известно 28 января.
Французские СМИ утверждают, что подросток-украинец был членом банды, на участников которой напала конкурирующая банда.