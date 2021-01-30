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Посольство РФ в Великобритании опубликовало фото Ай-Петри, украинские дипломаты напомнили, что Крым - Украина

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Посольство Украины в Великобритании отреагировало на публикацию посольства России, где расположенная в оккупированном Крыму гора Ай-Петри обозначена российской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter диппредставительства.

"Это фото Ай-Петри, Крым, Украина - великолепное. Но подпись снова неправильная, посольство России. Это больше, чем воображаемые монстры живут в прекрасном Крыму сейчас, но не навсегда", - говорится в публикации.

Посольство РФ в Великобритании опубликовало фото Ай-Петри, украинские дипломаты напомнили, что Крым - Украина 01

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    «Это как дерьмо ложками»: Кондратюк жестко подверг критике «Дизель шоу» и «Квартал 95»


    Посольство РФ у Великій Британії опублікувало фото Ай-Петрі, українські дипломати нагадали, що Крим - Україна - Цензор.НЕТ 3343

    Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк жестко раскритиковал ныне действующие сделки руководства проектов «Дизель шоу» и «Квартал 95» с российским телеканалом «СТС Медиа», попавшие под украинские санкции, передает Replyua.net со ссылкой на «Телеграф».
    По его словам, все контакты с Российской Федерацией должны в обязательном порядке быть запрещены нашим государством, так как эта страна оккупировала Крым и начала на Донбассе войну, жертвами которой стали около 14 000 граждан.

    Более того, Кондратюк рассказал, что в плане моральной стороны для каждого гражданина - ему такие контакты на любом уровне кажутся извращением.

    «Нравственным, интеллектуальным, каким хотите… Контактировать и вести бизнес с русскими сейчас - это как есть, простите, дерьмо ложками. Понятно, что в Украине есть целая пророссийская партия - ОПЗЖ. Она без такого «десерта» и дня не может прожить. Но когда такое сознательно делают нормальные граждане - для меня непостижимо. Рыба гниет с головы. Такое положение дел свидетельствует, в первую очередь, о большом беспорядке в головах украинских руководителей и их банальной глупости и невоспитанности», - высказался продюсер.
  • olele
    Посольство РФ в Великобритании опубликовало фото Ай-Петри - украинские дипломаты напомнили, что Крым - Украина - Цензор.НЕТ 5381
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