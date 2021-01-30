Посольство РФ в Великобритании опубликовало фото Ай-Петри, украинские дипломаты напомнили, что Крым - Украина

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на публикацию посольства России, где расположенная в оккупированном Крыму гора Ай-Петри обозначена российской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter диппредставительства.

"Это фото Ай-Петри, Крым, Украина - великолепное. Но подпись снова неправильная, посольство России. Это больше, чем воображаемые монстры живут в прекрасном Крыму сейчас, но не навсегда", - говорится в публикации.

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