Массовые акции против запрета абортов продолжаются в Польше

В Польше тысячи человек вышли на акции против почти полного запрета абортов в стране. Самая масштабная акция прошла в центре Варшавы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, люди скандировали "Свобода, равенство, аборты по требованию". Произошли столкновения демонстрантов с полицией. Для разгона митингующих применили слезоточивый газ.

Конституционный суд Польши принял решение о практически полном запрете абортов еще в октябре прошлого года. Однако нововведения вступили в силу лишь 27 января после официальной публикации. Суд признал незаконным прерывание беременности даже в том случае, если у плода есть врожденные патологии.

В постановлении суда говорится, что подобные вещи дискриминируют еще не родившегося ребёнка. Оппозиционные партии, правозащитные организации и Евросоюз считают, что решение нарушает права женщин.

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Ежегодно в Польше проводится около тысячи легальных операций по прерыванию беременности, 98 процентов из которых - по причине внутриутробных патологий плода.

Группы по защите прав женщин указывают, что настоящее число абортов среди польских женщин, проводимых либо подпольно, либо в других странах, достигает 80-120 тысяч.

Напомним, 28 января 2020 года Конституционный суд Польши обнародовал обоснование своего решения от 22 октября прошлого года о запрете осуществления абортов в случае наличия у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.

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