Новости

Массовые акции против запрета абортов продолжаются в Польше

5 873203
Массовые акции против запрета абортов продолжаются в Польше
В Польше тысячи человек вышли на акции против почти полного запрета абортов в стране. Самая масштабная акция прошла в центре Варшавы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, люди скандировали "Свобода, равенство, аборты по требованию". Произошли столкновения демонстрантов с полицией. Для разгона митингующих применили слезоточивый газ.

Конституционный суд Польши принял решение о практически полном запрете абортов еще в октябре прошлого года. Однако нововведения вступили в силу лишь 27 января после официальной публикации. Суд признал незаконным прерывание беременности даже в том случае, если у плода есть врожденные патологии.

В постановлении суда говорится, что подобные вещи дискриминируют еще не родившегося ребёнка. Оппозиционные партии, правозащитные организации и Евросоюз считают, что решение нарушает права женщин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрет абортов в Польше: Публикацию решения КС отложили из-за протестов

Ежегодно в Польше проводится около тысячи легальных операций по прерыванию беременности, 98 процентов из которых - по причине внутриутробных патологий плода.

Группы по защите прав женщин указывают, что настоящее число абортов среди польских женщин, проводимых либо подпольно, либо в других странах, достигает 80-120 тысяч.

Напомним, 28 января 2020 года Конституционный суд Польши обнародовал обоснование своего решения от 22 октября прошлого года о запрете осуществления абортов в случае наличия у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.

Также читайте: Массовые протесты из-за решения Конституционного суда запретить аборты проходят в Польше второй день

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Vedana
    А якщо вагітність бажана, але плід з патологіями ?
    Ви не чули про подібне навіть у здорових пар ?
  • сепаратизму смерть
    Это как "сухой закон", ни к чему хорошему не приведет.
    Просто женщины будут делать аборты подпольно и умирать сотнями, если не тысячами.
    Ничему люди не учатся, никакие запреты ни к чему хорошему не приводили, все идет по кругу, снова и снова... Массовые акции против запрета абортов продолжаются в Польше - Цензор.НЕТ 4138
  • НБ
    Держава приватизує жіноче лоно. Це гидко і підло. Якась статева диктатура. Виходить що в полячки в тілі є матка яка належить державі, а жінка має її обслуговувати бо якийсь самець релігійний або безплідний імпотент з Конституційного Суду через її матку самостверджується. Ідіотизм. Лише жінка має право вирішувати питання аборту. І ніхто, ніяка сила не має права втручатися в її вибір. Найгірше що може бути це небажана дитина. Така дитина гарантовано буде нещасною від народження. Ну що ж! Ми допоможемо польським жінкам і відкриємо спеціальні заклади на кордоні з Польщею. На їх фанерні фабрики для нашого лісу ми відповімо "абортаріями" для їхніх жінок. І будемо розвивати "абортивний туризм". Це було б смішно якби не було так тупо... 3 тисячоліття, демократичне суспільство...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости