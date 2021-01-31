Дубинский запустил "параллельный подсчет голосов" за его исключение из фракции

Скандальный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, в отношении которого США ввели санкции, решил выяснить, сколько коллег поддерживают его исключение из фракции.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Дубинский решил провести параллельный подсчет голосов своих коллег по его исключению из президентской фракции.

"Соответствующие письма отправлены всем депутатам фракции Слуга народа через электронную почту и систему СЕДО", - отметил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойскому кажется, что он хозяин фракции. Президент должен понять, что хороших олигархов не бывает, - "слуга народа" Богуцкая

В приложенном документе Дубинский просит, чтобы до 16:00 1 февраля нардепы из "Слуги народа" отчитались перед ним относительно своего решения об изгнании из фракции.

Также читайте: "Слуга народа" собрала более 180 подписей за исключение Дубинского из фракции, - Лещенко

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Смотрите также: Дубинский объяснил причину санкций против него со стороны США: "Это следствие фейкового доноса аферистов из Центра противодействия коррупции". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.