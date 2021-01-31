За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 79 человек, выявлены 3177 новых случаев, выздоровели 4 126 человек

По состоянию на воскресенье, 31 января, выявлено еще 3 177 случаев коронавируса COVID-19 в Украине. За минувшие сутки зафиксировано 79 летальных случаев госпитализировали почти 2 000 человек, выздоровели 4 126 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сообщается, что вчера было зафиксировано 79 летальных случаев у пациентов с COVID-19. Выздоровели 4 126 человек. Лаборатории провели 19 059 тестирований (в том числе методом ПЦР - 15 042, методом ИФА - 4017).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 219 455 человек;

выздоровели - 1 018 784;

летальных случаев - 22 707;

проведено ПЦР-тестов - 6 248 002.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), г. Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.