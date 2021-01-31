Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального. ВИДЕО

В воскресенье, 31 января, с самого утра в Российской Федерации возобновились протесты в поддержу оппозиционера Алексея Навального. В некоторых городах на востоке России они уже завершились, известно о 145 задержанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина". .

По информации правозащитного ресурса ОВД-Инфо, первые протесты начались на востоке страны. В частности, в Петропавловске-Камчатском на акции за Навального задержали местного активиста, когда он пытался развернуть плакат с требованием освободить оппозиционера. Всего на протесте задержали не менее пяти человек, у них в полиции принудительно берут отпечатки пальцев.

На протестах во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске тоже есть задержанные, в том числе журналисты. Во Владивостоке около сотни человек вышли на лед и водили хороводы. Они также скандировали "Путин - вор", "Аквадискотека", "Свободу Навальному!".

Также сообщается, что в Чите полиция останавливает прохожих и фотографирует их паспорта и лица. ОМОН задерживает людей на акциях в Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Новокузнецке, Якутске и Кемерове.

Кроме того, правозащитники сообщают, что на помощь ОМОНу в Красноярске пришли так называемые "титушки". По всей России сегодня также проходят обыски у активистов и членов штабов Навального.

В Москве очередная акция "Свободу Навальному!" запланирована на 12:00. Место сбора участников в Москве - территория между Лубянской и Старой площадью, где расположены здания ФСБ и Администрации президента РФ.

Затем планируется шествие по улицам столицы РФ. Его маршрут будет координироваться уже во время акции.

❗️Мы снова выходим на акции протеста против произвола Владимира Путина.



Список городов-участников шествия можно найти на https://t.co/H0u6hgIB2a (список будет обновляться)



До встречи 31 января в 12:00 на центральных улицах вашего города! #свободуНавальному pic.twitter.com/9I76ohiqhC — Команда Навального (@teamnavalny) January 27, 2021

В "Штабе Навального" призвали людей выходить на улицы "за свободу Алексея Навального и за Россию без Путина", а также напомнили, что ст. 31 Конституции РФ дает гражданам право выразить своё мнение массово, мирно и без оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сними шлем, п#дор #баный! Мусора - позор России!" - ОМОН не смог разогнать одну из групп протестующих. ВИДЕО

В Москве на Чистых прудах первые три задержания. Данные уточняется.



Видео: "МБХ медиа" pic.twitter.com/4gqxYIcGPC — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 31, 2021

В прошлую субботу митинги охватили около 200 городов страны от Сахалина до Калининграда. На 31 января команда оппозиционера объявила об организации протестов как минимум в 90 городах. Все они начнутся в полдень по местному времени.

В Санкт-Петербурге митинг стартует в 12:00 в начале Невского проспекта и мирным шествием пройдет до Смольного.

27 января правоохранители провели около 20 обысков у сторонников и близких Алексея Навального. В частности, в квартирах его супруги Юлии, брата Олега, юриста Фонда Борьбы с коррупцией Любови Соболь, родителей главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова, по адресу матери участницы Pussy Riot Марии Алехиной. После чего Олег Навальный, Мария Алехина и Любовь Соболь были задержаны на 48 часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский суд отправил под домашний арест брата Навального, а также активисток Соболь и Васильеву, - штаб оппозиционера

Также обыски прошли в квартирах Киры Ярмыш (пресс-секретарь Навального), Георгия Албурова (замруководителя отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией), главы "Штаба Навального" в Москве Олега Степанова. При этом все они ранее были задержаны за участие в митинге 23 января и для следственных действий были специально доставлены из спецприемника.

Большинство из проведенных обысков связаны с обвинением в нарушении санитарных норм во время акций на прошлых выходных. В рамках оперативных мероприятий изымались электронная техника, компьютеры, жесткие диски.

Российские силовики предостерегли организаторов и участников протестов 31 января об уголовной ответственности и предупредили о незаконности мероприятий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Парень на митинге за Навального в РФ голыми руками дает отпор ОМОНу. ВИДЕО

Согласно сообщению пресс-службы МВД по Москве, призывы и участие в несанкционированных акциях будут расцениваться как угроза общественному порядку. Также в полиции добавили, что за участие в подобных мероприятиях предусмотрено наказание в соответствии с законом.

В минувшую субботу на протесты вышли жители 196 городов России. Самой массовой стала акция в поддержку Навального в Москве. Она собрала около 40 тысяч участников. Протесты в столице завершились вечером у здания СИЗО "Матросская тишина", где находится Алексей Навальный.

Митинги сопровождались разгонами и стычками с силовиками. Более 40 участников получили травмы. Всего было задержано почти 4 тысячи человек, из них 300 - несовершеннолетние. Жена оппозиционера Юлия также была задержана на несколько часов. В отношении демонстрантов возбуждено 20 уголовных дел, в основном, по обвинению в применении насилия против силовиков.

Представители власти назвали акции незаконными, поскольку о них не уведомили в установленном порядке.

За рубежом акции за Навального прошли в 70 городах. Так, в Берлине собралось около 3 тысяч демонстрантов. В Киеве митинг состоялся у посольства РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В день митингов в поддержку Навального в Москве закроют оружейные магазины