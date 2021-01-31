"Слуга народа" Верещук об исках генералов ВСУ к Минобороны: "Это позор. Пожалуйста, прекратите это!"

В стране, которая ведет войну против агрессора, руководители Вооруженных сил не могут судиться между собой на глазах у солдат и офицеров, а главное - на глазах у народа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (фракция "Слуга народа") написала на странице в Facebook. Приводим ее текст полностью.

"Господа генералы, прекратите это!

Теперь это стало публичным. СМИ пишут о судебных исках некоторых высших руководителей ВСУ против министра обороны. Генералы оспаривают дисциплинарные взыскания со стороны министра.

В этой истории я никого не поддерживаю и не виню. Тем более я не знаю и не хочу знать подробностей.

Но, это позор. В воюющей стране руководители Вооруженных сил не могут судиться между собой на глазах у солдат и офицеров, а главное - на глазах у народа. Это не юридический вопрос. И даже не политический. Это вопрос национальной безопасности.

Обращаюсь к господину министру обороны и генералам: пожалуйста, прекратите это!"

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