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"Слуга народа" Верещук об исках генералов ВСУ к Минобороны: "Это позор. Пожалуйста, прекратите это!"

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"Слуга народа" Верещук об исках генералов ВСУ к Минобороны: "Это позор. Пожалуйста, прекратите это!"
В стране, которая ведет войну против агрессора, руководители Вооруженных сил не могут судиться между собой на глазах у солдат и офицеров, а главное - на глазах у народа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (фракция "Слуга народа") написала на странице в Facebook. Приводим ее текст полностью.

"Господа генералы, прекратите это!
Теперь это стало публичным. СМИ пишут о судебных исках некоторых высших руководителей ВСУ против министра обороны. Генералы оспаривают дисциплинарные взыскания со стороны министра.

В этой истории я никого не поддерживаю и не виню. Тем более я не знаю и не хочу знать подробностей.

Но, это позор. В воюющей стране руководители Вооруженных сил не могут судиться между собой на глазах у солдат и офицеров, а главное - на глазах у народа. Это не юридический вопрос. И даже не политический. Это вопрос национальной безопасности.

Обращаюсь к господину министру обороны и генералам: пожалуйста, прекратите это!"

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Слуга народа Верещук об исках генералов ВСУ к Минобороны: Это позор. Пожалуйста, прекратите это! 01

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Топ комментарии

  • Vika Lysenko
    Позор 🙈 это , когда во время войны , Главнокомандующий 🤡🤢😈сливает подготовленную спецоперацию «убийц вагнеровцев « и 100% прокурорша демонстративно не открывает уг .дело по агенту Деркачу! ВОТ ЭТО ПОЗОР !!!!!
  • Привет
    Тем более я не знаю и не хочу знать подробностей.Источник: https://censor.net/ru/n3245115

    Так может прежде чем свой черный рот открывать таки следует узнать...что и почему??
  • Старый зольдат
    Тетка "Позор" верещает о "позоре". "Слуга народа" Верещук об исках генералов ВСУ к Минобороны: "Это позор. Пожалуйста, прекратите это!" - Цензор.НЕТ 1770 "Слуга народа" Верещук об исках генералов ВСУ к Минобороны: "Это позор. Пожалуйста, прекратите это!" - Цензор.НЕТ 1770 "Слуга народа" Верещук об исках генералов ВСУ к Минобороны: "Это позор. Пожалуйста, прекратите это!" - Цензор.НЕТ 1770
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