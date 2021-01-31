Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,2 млн, заражений - больше 102,5 млн

С начала пандемии и на утро воскресенья, 31 января 2021 года, число выявленных заражений коронавирусом COVID-19 в мире составило 102 млн 577 тыс. 980 случаев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 219 тыс. 344, выздоровели более 73 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 26 млн 69 тыс. 46 инфицированных COVID-19, зафиксировано 439 тыс. 439 летальных исходов, излечились около 16 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 79 человек, выявлены 3177 новых случаев, выздоровели 4 126 человек

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 746 тыс. 174, число скончавшихся - 154 тыс. 274, поправились более 10,4 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 176 тыс. 975 заболевших, из них умерли 223 тыс. 945 человек, вылечились более 8,1 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 286,0. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 356 человек, Индии - 111, Бразилии - 1 тыс. 49.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США с 1 февраля вводят обязательное ношение масок во всех видах транспорта, на вокзалах и в аэропортах