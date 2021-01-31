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Уволен полковник ВСУ Криворучко, на домогательства которого жаловалась его подчиненная Деркач

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Уволен полковник ВСУ Криворучко, на домогательства которого жаловалась его подчиненная Деркач
Согласно Приказу Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины от 30 января 2021, полковник Александр Криворучко, военный комиссар Черниговского областного центра комплектования и социальной поддержки оперативного командования "Север", уволен с военной службы в запас.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило оперативное командование "Север" на странице в Facebook.

"Степень вины всех участников процесса будет установлена судом", – сообщили в командовании, добавив, что следствие в отношении полковника ведет Нацполиция.

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Напомним, в середине января сотрудница Черниговского областного военкомата подполковник ВСУ Ольга Деркач сообщила журналистам о домогательствах со стороны своего начальника Криворучко. Женщина рассказала, что неприемлемые знаки внимания от Криворучко начала получать в 2016 году. По ее словам, Криворучко лез к ней целоваться, хватал за грудь и мог просунуть руку в область гениталий, когда Деркач заходила в его кабинет по рабочим вопросам.

После публикации Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак поручил Военной службе правопорядка провести служебную проверку по фактам жалобы женщины-военнослужащего на буллинг и домогательства со стороны своего руководителя.

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Топ комментарии

  • Виктор Ли a3db1a1b
    Сучки або хвойди то у вас козломордих,а в Українській армії жінки.захисниці.
  • Tat Prut
    Не обращайте внимания, обзывают женщин те, кому они неохотно дают даже за деньги. Поэтому для таких они все сучки....
  • Александр Лихошва
    С нормальной женщиной такое не может произойти ?
    Это вы прикололись, или серьезно такие вопросы задаёте ?
    Все жертвы насилия сами виноваты ?
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