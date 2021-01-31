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Протесты в России: Людей избивает ОМОН, число задержанных уже превысило 1000. ВИДЕО (обновлено)

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На акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального в России задержали уже более 1000 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский правозащитный ресурс ОВД-Инфо.

Отмечается, что на акциях в поддержку политика Алексея Навального в Сибири и на Дальнем Востоке к настоящему моменту, в 12:25 (по киевскому времени - ред.) задержаны более 1000 человек

Наибольшее количество задержанных во Владивостоке - 113 человек и Москве - 100. В Красноярске задержали 81 человек, Новосибирске - 90, Новокузнецке - 33 человека, в Иркутске - 27.

Тем временем в СМИ и соцсетях публикуют кадры жестких задержаний.

В департаменте транспорта Москвы допускают дальнейшие закрытие станций метрополитена, сообщает Интерфакс.

По требованию полиции с 8:00 воскресенья для входа, выхода и пересадки пассажиров временно закрыты семь станций метро в центральной части Москвы.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Протесты в России: Людей избивает ОМОН, число задержанных уже превысило 500 - Цензор.НЕТ 5789
  • Endy Brix
    Як казав Навальний, Крим віджали незаконно, але ж він не бутерброд. Щоб назад віддати. Навального посадили незаконно, але ж і він не бутерброд, щоб просто відпустити. Нехай сидить.
  • Zelya Vsyo
    "...протестующие вышли на лед и водили хороводы."

    Протесты в России: Людей избивает ОМОН, число задержанных уже превысило 500 - Цензор.НЕТ 9673
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