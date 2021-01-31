Протесты в России: Людей избивает ОМОН, число задержанных уже превысило 1000. ВИДЕО (обновлено)
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский правозащитный ресурс ОВД-Инфо.
Отмечается, что на акциях в поддержку политика Алексея Навального в Сибири и на Дальнем Востоке к настоящему моменту, в 12:25 (по киевскому времени - ред.) задержаны более 1000 человек
Наибольшее количество задержанных во Владивостоке - 113 человек и Москве - 100. В Красноярске задержали 81 человек, Новосибирске - 90, Новокузнецке - 33 человека, в Иркутске - 27.
Тем временем в СМИ и соцсетях публикуют кадры жестких задержаний.
В Петербурге на Пионерской площади начались задержания, сообщает корреспондент "Северо-Запад. МБХ медиа" https://t.co/CPgGNJFM5q pic.twitter.com/8LzEM9KSCJ— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
В Уфе жёстко задержали пенсионерку, пять полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак
Добро пожаловать в Москву. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/1EgLg9PMgd— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
Район Чистых прудов оцеплен силовиками. В метро пускают, но досматривают рюкзаки. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/ol1DWUnHxv— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
Видео: Куштау онлайн pic.twitter.com/XoWDNHhvhk
В Петербурге на Пионерской площади начались задержания, сообщает корреспондент "Северо-Запад. МБХ медиа" https://t.co/CPgGNJFM5q pic.twitter.com/8LzEM9KSCJ— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
В Челябинске силовики избивают протестующих дубинками. Видео: Урал. МБХ медиа pic.twitter.com/8GyDAT7Uss— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
Грубые задержания возле станции метро "Сухаревская".— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 31, 2021
Видео: Алина Данилина pic.twitter.com/DmB4iBK2Cc
В департаменте транспорта Москвы допускают дальнейшие закрытие станций метрополитена, сообщает Интерфакс.
По требованию полиции с 8:00 воскресенья для входа, выхода и пересадки пассажиров временно закрыты семь станций метро в центральной части Москвы.