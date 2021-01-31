Московские власти предупредили о "ситуативном закрытии" станций метро: решения принимаются по требованию полиции

Департамент транспорта Москвы сообщил, что в течение дня возможны "ситуативные закрытия" станций метро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

В мэрии отметили, что такие решения могут быть приняты по требованию полиции.

При этом сообщается, что в Москве с 8 утра закрыты станции метро Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город.

Позде департамент транспорта Москвы объявил о закрытии на вход и выход вестибюлей станций метро "Красные ворота" и "Сухаревская".

По данным издания, входы на станции Чистые пруды и Трубная окружены полицией, но сами станции пока работают.

Как сообщалось, сегодня в РФ проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным правозащитников, на данный момент задержаны 519 человек. При этом ОМОН достаточно жестко оттесняет и задерживает людей.

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