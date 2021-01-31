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Завтра Байден представит свою концепцию внешней политики США, - телеканал NBC

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Завтра Байден представит свою концепцию внешней политики США, - телеканал NBC
Президент США Джо Байден, как ожидается, в своей речи в понедельник изложит свое видение американской внешней политики.

Об этом телеканалу NBC заявил высокопоставленный чиновник администрации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это будет первое крупное политическое выступление Байдена с момента вступления в должность и, скорее всего, состоится во время запланированного визита в Госдепартамент", - говорится в сообщении.

По словам источника, ожидается также, что президент подпишет ряд исполнительных актов, связанных с его усилиями продемонстрировать новый подход США к событиям на мировой арене.

Как отмечает телеканал, "Байден сталкивается с целым рядом внешнеполитических вызовов - от Ирана и Северной Кореи до России, Китая и войны в Афганистане".

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Он резко критиковал внешнюю политику бывшего президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2020 года и в случае победы на выборах "обещал кардинальный сдвиг как в области отношений с союзниками, так и в области противостояния противникам, таким как Россия", - напоминает NBC.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Завтра Байден представит свою концепцию внешней политики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 5997
  • 18c49ed2
    Самый высокооплачиваемый. Тонна шоколада и тонна тортиков в день. Меньше не берет.

    Завтра Байден представит свою концепцию внешней политики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 7424
  • Георгий Совин
    Разница в менталитете и так более чем очевидна. Речь совсем о другом. Хочется меньше дипломатичности в отношении руководства США к засевшей в кремле ОПГ. На седьмом году международного беспредела, пора уже называть вещи своими именами.
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