ЕС приветствует выделение Украине 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech: в рамках механизма COVAX вы в числе первых стран

Европейский Союз приветствует выделение Украине 117 тысяч доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer/BioNTech в рамках механизма COVAX, который поддерживается ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление представительства ЕС в Украине, которое размещено на официальной странице представительства в соцсети Фейсбук.

В заявлении напоминается, что соответствующее решение было принято 30 января. Команда ЕС, включая Европейскую Комиссию, Европейский инвестиционный банк и государства-члены ЕС анонсировали выделение более 870 млн евро в поддержку инициативы COVAX.

"COVID-19 стал беспрецедентным вызовом всему миру. Коронавирус влияет на наше здоровье, работу, семьи и качество жизни. Вакцинация играет ключевую роль в победе над пандемией. Ни один из нас не находится в безопасности, пока безопасность не гарантирована для всех. Основываясь на принципах "Team Europe", Европейский Союз с гордостью поддерживает усилия COVAX по обеспечению наших партнеров вакциной, и Украина стала одной из первых таких стран ", - отметил Матти Маасикас, глава Представительства ЕС в Украине.

Как сообщалось, в рамках инициативы COVAX уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Кроме этого ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин утвердил календарный план вакцинации.

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