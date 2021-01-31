Новости

Армия РФ развернула маневры в шести западных регионах страны

9 70660
Армия РФ развернула маневры в шести западных регионах страны
Более 800 российских военнослужащих и около 200 единиц военной техники задействованы в маневрах, которые проводит 20-я общевойсковая армия Западного военного округа РФ.

Об этом сообщили в ЗВО в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Военнослужащие мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа предотвратили тыловую атаку условного противника в ходе масштабных учений войск армии в шести регионах страны", - говорится в сообщении ЗВО.

"Согласно замыслу учений, условный противник смог незаметно выполнить обход основной части общевойсковой группировки войск в Воронежской области. Для отражения атаки экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 организовали маневренную оборону своих позиций с использованием рельефа местности. Главной целью учения стала проверка подразделений полка и приданных сил для отражения скрытной атаки "противника" и принятия решений для уничтожения превосходящих сил", - отмечается в сообщении ЗВО.

Читайте также: Оккупанты перебросили из РФ на Донбасс автоматизированные звукометрические комплексы артиллерийской разведки, - ГУР

20-ая общевойсковая армия считается одним из самых крупных объединений Вооруженных сил РФ. Штаб армии расположен в Воронеже. Войска армии дислоцируются в Воронежской, Курской, Смоленской и Брянской областях.

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Навіть при Троцькому і Сталіні, що мріяли про "світову революцію", у СРСР, із військовослужбовців сформували "трудову армію", яка в короткі строки побудувала ТуркСиб, що зв"язала Середню Азію з центральними районами країни... А ці придурки запалили купу війн і військових конфліктів у половині світу, і у маневри бавляться, в той час, коли у Сибіру автомобілі по бродах влітку, і взимку - по льоду, річки переїжджають... Їх, частково, можна зрозуміть - навіщо витрачать гроші на будівництво мостів, якщо все одно, рано чи пізно, Китай забере Сибір собі?....
  • Zushaua
    Наш Наполеон уже привел части ВСУ в состояние повышенной готовности на Востоке в связи с этой провокацией , или как и все предыдущие 7 лет будет -,,не злить и не провоцировать?"
  • Zelya Vsyo
    Штаб армии расположен в Воронеже.

    Армия РФ развернула маневры в шести западных регионах страны - Цензор.НЕТ 1041
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости