ОМОН проводит массовые задержания на протестных акциях в поддержку Навального в РФ. ВИДЕО

В Москве и Санкт-Петербурге полиция пытается предотвратить массовые протесты в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Как информирует Цензор.НЕТ, трансляцию событий ведет телеканал Настоящее время.

В Москве полиция задерживает людей у центральных станций метро, не давая протестующим собраться вместе. Соратник Навального Леонид Волков в Twitter призвал протестующих идти к метро Комсомольская, к Площади трех вокзалов. Задержано не менее 100 человек, на Сухаревской площади автозаки переполнены.

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Шествие на Садовом кольце в Москве:

От ТЮЗа протестующие начали движение в сторону Невского проспекта. Участники протестов сообщают о жестоких задержаниях со стороны ОМОНа.

По информации ОВД-Инфо, на 12:20 по киевскому времени задержано уже более 1000 человек.

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