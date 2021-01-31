Двое нацгвардейцев отбыли в Абьей и Италию в рамках миротворческой миссии ООН. ФОТО

Двое военнослужащих Национальной гвардии Украины направлены в миссию ООН в конце января 2021 года - один для урегулирования Абьейського конфликта, а другой - в резервное полицейское подразделение Департамента операций по поддержанию мира ООН в Италии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацгвардии.

Так, старший офицер отделения обеспечения миротворческой деятельности НГУ подполковник Роман Каркач был назначен на должность советника по вопросам реформирования резервного полицейского подразделения Управления полиции ООН, которое размещено на Логистической базе Департамента миротворческих операций Секретариата ООН в г.Бриндизи, Итальянская Республика.

Направление полицейского персонала из Украины в Абьей происходит впервые, это решение принято на основании указа президента Украины. Первым миротворцем в новой миссии для Украины от МВД стал заместитель начальника Учебного центра Нацгвардии в г.Золочев Александр Демчук.

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Отметим, что регион Абьей является спорной территорией между Южным Суданом и Суданом, при том богат запасами нефти. 13 мая 2019 года Резолюция Совета безопасности ООН 2469 признала, что текущая ситуация в Абьей и вдоль границы между странами продолжает представлять угрозу международному миру и безопасности.